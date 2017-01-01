В Киеве похитили бизнесмена и потребовали выкуп в $50 тысяч

Правоохранители менее чем за сутки установили, где находится заложник и сумели освободили его.

В Киеве полиция задержала двоих похителей бизнесмена из Ивано-Франковска, которые требовали $50 тысяч выкупа. Об этом сообщает управление коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию обратилась жена, которой позвонили вымогатели. Бизнесмен находился в столице по рабочим делам, где его и похитили. Правоохранители за 12 часов установили место, где вероятно удерживали заложника. Освобождали мужчину спецназначенцы КОРДа.

Двух похитителей задержали. У одного из них было при себе зарегистрированное оружие – пистолет Форт. Обоих подозревают по статьям незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство (ч.2 ст.146 и ч.2ст.189 УК Украины).

Ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали выкуп в биткоинах в эквиваленте $5 млн. Заложники несколько месяцев провели в плену.

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