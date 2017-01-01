Переключиться на мобильную версию

В Киеве похитили бизнесмена и потребовали выкуп в $50 тысяч

Комментариев: 0
Правоохранители менее чем за сутки установили, где находится заложник и сумели освободили его.

В Киеве полиция задержала двоих похителей бизнесмена из Ивано-Франковска, которые требовали $50 тысяч выкупа. Об этом сообщает управление коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию обратилась жена, которой позвонили вымогатели. Бизнесмен находился в столице по рабочим делам, где его и похитили. Правоохранители за 12 часов установили место, где вероятно удерживали заложника. Освобождали мужчину спецназначенцы КОРДа.

Двух похитителей задержали. У одного из них было при себе зарегистрированное оружие – пистолет Форт. Обоих подозревают по статьям незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство (ч.2 ст.146 и ч.2ст.189 УК Украины).

Ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали выкуп в биткоинах в эквиваленте $5 млн. Заложники несколько месяцев провели в плену.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, полиция, заложники, похищение, похищения людей, вымогательство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь