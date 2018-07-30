В Киеве на Оболони пьяный водитель разбил семь авто

После задержания нарушитель уснул в машине полицейских.

В Киеве на Оболони в воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на еврономерах устроил масштабное ДТП у торгово-развлекательного центра Dream Town в Киеве. Позже у водителя выявили 2,92 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщает Информатор.

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Авария произошла на Оболонском проспекте, 5 около 22:20. По словам полицейских, водитель Honda Accord на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро Оболонь и протаранил припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило в едущий по соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако свидетели аварии задержали его до приезда полиции. Мужчина прошел тест на драгер, который показал 2,92 промилле.

Всего в аварии повреждения получили семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и, стоявшие на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. К счастью, никто из людей не пострадал.

Водитель рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

Как сообщалось 29 июля, во Львовской области пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку.