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В Киеве Jaguar протаранил Volkswagen, тот перевернулся два раза

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В ДТП никто не пострадал, водитель и пассажиры Volkswagen находились в шоковом состоянии.
В Киеве Jaguar протаранил Volkswagen, тот перевернулся два раза
© informator.ua
Фото 1/6
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
  • Обстоятельства случившегося выясняет полиция
В Киеве Jaguar протаранил Volkswagen, тот перевернулся два раза
Обстоятельства случившегося выясняет полиция
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В Киеве на перекрестке улиц Бастионной и Киквидзе элитный автомобиль Jaguar протаранил Volkswagen, в результате чего последний два раза перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, Volkswagen ехал по улице Бастионной, а Jaguar ехал по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Киквидзе. На большой скорости элитная машина вылетела в Volkswagen. От удара последний два раза перевернулся и остановился на проезжей части колесами вверх. Jaguar отнесло с дороги к обочине.

В ДТП никто не пострадал. Водитель и пассажиры Volkswagen находились в шоковом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Напомним, 3 августа под Львовом автомобиль Volkswagen протаранил бензовоз, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок.

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Теги: ДТП, Jaguar, Volkswagen, перевернулся, протаранил
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