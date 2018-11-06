В Киеве появилось граффити в честь архангельского подрывника ФСБ

Анархисты нарисовали граффити в районе станции метро Черниговская.

В Киеве возле станции метро Черниговская анархисты из леворадикальной организации Революционное действие нарисовали граффити в честь Михаила Жлобицкого, который накануне взорвался в здании управления ФСБ в Архангельске (РФ).

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“Как известно, тяжелые времена порождают сильных людей. Миша, будучи 17-летним юношей, в желании привлечь людей к беззаконию и бросить вызов диктатору решил пожертвовать своей жизнью... Его поступок - несомненно проявление огромной смелости и героизма. Мы в свою очередь должны сделать все возможное, чтобы дело, за которое он отдал свою жизнь, не было напрасным. Всеми силами добиться того самого анархистского общества“, - говорится на сайте левой организации.

Свое “творение“ анархисты объяснили тем, что хотели выразить Жлобицкому поддержку и “привлечь внимание людей к его подвигу“.

Напомним, 31 октября в российском в Архангельске в здании местного управления ФСБ прогремел взрыв. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний студент Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В результате взрыва Жлобицкий погиб, еще трое человек были ранены.

В соцсетях подросток пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до взрыва предупредил о том, что идет на ФСБ, назвав мотивом своих действий то, что спецслужба “фабрикует дела и пытает людей“.