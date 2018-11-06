Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве появилось граффити в честь архангельского подрывника ФСБ

Комментариев: 3
Анархисты нарисовали граффити в районе станции метро Черниговская.
Анархисты выразили поддержку "героизму Жлобицкого"
Анархисты выразили поддержку "героизму Жлобицкого"
revdia.org

В Киеве возле станции метро Черниговская анархисты из леворадикальной организации Революционное действие нарисовали граффити в честь Михаила Жлобицкого, который накануне взорвался в здании управления ФСБ в Архангельске (РФ).

Читай также: В РФ задержали парня, участвовавшего в нападении на “киборга“ в Киеве

“Как известно, тяжелые времена порождают сильных людей. Миша, будучи 17-летним юношей, в желании привлечь людей к беззаконию и бросить вызов диктатору решил пожертвовать своей жизнью... Его поступок - несомненно проявление огромной смелости и героизма. Мы в свою очередь должны сделать все возможное, чтобы дело, за которое он отдал свою жизнь, не было напрасным. Всеми силами добиться того самого анархистского общества“, - говорится на сайте левой организации.

Свое “творение“ анархисты объяснили тем, что хотели выразить Жлобицкому поддержку и “привлечь внимание людей к его подвигу“.

Напомним, 31 октября в российском в Архангельске в здании местного управления ФСБ прогремел взрыв. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний студент Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В результате взрыва Жлобицкий погиб, еще трое человек были ранены.

В соцсетях подросток пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до взрыва предупредил о том, что идет на ФСБ, назвав мотивом своих действий то, что спецслужба “фабрикует дела и пытает людей“.

Поделись:
Теги: Киев, станция Черниговская, граффити, террорист, анархист, Ревдия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
TomBombadil    06.11.2018, 18:18
Оценка:  -1
TomBombadil
феерические долбоящеры)
BOM-BOM    06.11.2018, 18:22
Оценка:  -1
BOM-BOM
Ты прав, слопатоеды они такие.
TomBombadil    06.11.2018, 18:33
Оценка:  0
TomBombadil
Не знаю, что это значит - "слопатоеды"... В статье речь о киевских анархистах...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь