В Киеве на Оболони горит высотка, людей эвакуируют

На столичной Оболони вспыхнула одна из высоток ЖК Парк Стоун. Огонь охватил кабельные шахты с пятого по 25 этаж.

В Киеве во вторник, 13 ноября, в Оболонском районе возник масштабный пожар. Возгорание произошло в ЖК Парк Стоун по адресу улица Героев Сталинграда, 2д.

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Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, огонь охватил кабельные шахты с пятого по 25 этаж.

“Задымление очень сильное. На данный момент идет эвакуация людей с верхних этажей. Вывели более 40 человек, среди них - дети“, - пишет издание.

Сейчас на месте работают медики и спасатели. Последние ликвидируют пожар. Причины возгорания установит следствие.

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки, 25, произошел пожар в ресторане Grill do Brasil. Пострадавших и жертв в результате возгорания, к счастью, нет. По предварительной информации, возгорание началось с углей для гриля.

Также, в Киеве на улице Жилянской, 101, недалеко от станции метро Университет, загорелось здание.