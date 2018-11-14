В Киеве ночью загорелись склады

Площадь одного из загоревшихся складов - 210 квадратных метров, а второго - 70. На складах хранилось масло.

В Оболонском районе Киева в среду, 14 ноября, произошел пожар на складах частного предприятия, сообщает Информатор.

Отмечается, что возгорание случилось около 3:30 на улице Коноплянская, 12.

Территория возгорания точно пока не известна, но один из владельцев сказал, что площадь одного из складов 70 метров квадратных, а другого - около 210. Какая именно часть территории горела, пока информации нет. Со слов второго владельца, на складах хранилось масло - олива.

К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа.

По словам владельцев, вариантов, почему могли загореться помещения, очень много. К счастью, никто не пострадал. Со слов очевидцев, охранник успел выйти из помещения ещё когда пожар только начинался. На месте работали служба спасения, пожарные, ГСЧС и карета скорой помощи.

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Напомним, накануне в Одессе горела многоэтажка, пострадали дети. Из здания эвакуировали 35 человек.

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