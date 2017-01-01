В Киеве посадили аниматора-педофила

Киевский аниматор получил 5 лет тюрьмы за развращение малолетней.

За развращение 8-летней девочки к 5 годам лишения свободы приговорили 49-летнего аниматора.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что Соломенский районный суд Киева суд объявил обвинительный приговор 16 ноября.

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Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

В 2016 году, виновный работал руководителем выездного Кукольного театра. Его пригласили на детский праздник в качестве аниматора-кукловода.

Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь половых органов.

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О "странном" поведении аниматора девочка рассказала родным, которые в дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, но собранными в ходе следствия доказательствами, а именно заключением психологического исследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами, его вина в совершении инкриминируемого преступления была полностью доказана, отмечает прокуратура.

Напомним, В Харьковской области правоохранители разыскивают неизвестного, который изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку.