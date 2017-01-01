В Киеве проведут капремонт бомбоубежищ в подземке
Коммунальное предприятие Киевский метрополитен планирует преступить к капитальному ремонту бомбоубежищ.
Соответствующий тендер разместили на сайте государственных закупок Prozorro.
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Бомбоубежища отремонтируют на синей линии метро от станции Контрактовая площадь до станции Лыбидская. Стоит отметить, что их построили еще в 1980-х годах, вместе с самими станциями, однако впоследствии перестали обслуживать.
“Поскольку эти подземные конструкции соединены с имеющимися объектами метрополитена, возникает опасность влияния на состояние сооружений, эксплуатируемых в процессе пассажирских перевозок“, - объясняют потребность ремонта в Киевском метрополитене.
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Ориентировочная стоимость капитального ремонта составляет 26 807 817 гривен. Тендерные предложения можно подать до 14 декабря. Аукцион состоится 17 декабря.
Подрядчик должен будет закончить ремонтные работы через 9 месяцев после победы на аукционе.
Отмечается, что после окончания всех работ подземка сможет обеспечить пассажиров обновленными объектами гражданской обороны, защиты персонала и населения в военное время.
Добавим, что планы руководства Киевского метрополитена улучшить состояние бомбоубежищ в столице, не связан с введением военного положения в Украине, поскольку в Киевской области его не вводили.
Как сообщалось, 26 ноября в Украине ввели военное положение.