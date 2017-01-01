В Киеве проведут капремонт бомбоубежищ в подземке

Ориентировочная стоимость ремонта — 26 807 817 гривен.

Ориентировочно, ремонтные работы должны завершиться в сентябре 2019 года bigkiev.com.ua

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен планирует преступить к капитальному ремонту бомбоубежищ.

Соответствующий тендер разместили на сайте государственных закупок Prozorro.

Читай также: МинВОТ показало карту захвата наших кораблей и пригрозило Путину “мечом правосудия“

Бомбоубежища отремонтируют на синей линии метро от станции Контрактовая площадь до станции Лыбидская. Стоит отметить, что их построили еще в 1980-х годах, вместе с самими станциями, однако впоследствии перестали обслуживать.

“Поскольку эти подземные конструкции соединены с имеющимися объектами метрополитена, возникает опасность влияния на состояние сооружений, эксплуатируемых в процессе пассажирских перевозок“, - объясняют потребность ремонта в Киевском метрополитене.

Читай также: Выборы в ОТГ могут не состоятся из-за военного положения - КИУ

Ориентировочная стоимость капитального ремонта составляет 26 807 817 гривен. Тендерные предложения можно подать до 14 декабря. Аукцион состоится 17 декабря.

Подрядчик должен будет закончить ремонтные работы через 9 месяцев после победы на аукционе.

Отмечается, что после окончания всех работ подземка сможет обеспечить пассажиров обновленными объектами гражданской обороны, защиты персонала и населения в военное время.

Добавим, что планы руководства Киевского метрополитена улучшить состояние бомбоубежищ в столице, не связан с введением военного положения в Украине, поскольку в Киевской области его не вводили.

Как сообщалось, 26 ноября в Украине ввели военное положение.