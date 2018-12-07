Националисты пикетировали АП: Требуют запретить бизнес РФ в Украине

По словам протестующих, аргументы власти за сохранение любых отношений с путинской Россией - "неубедительный бред!“.

Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей

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В Киеве 7 декабря Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали Администрацию президента Украины с требованием заблокировать деятельность представителей российского бизнеса в Украине, а также разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что националисты сначала собрались на Майдане Незалежности, затем прошли маршем по улице Институтской до пересечения с улицей Банковой. Там они провели свой митинг.

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Активисты требуют разорвать дипломатические отношения и все договоры с агрессором - Российской Федерацией, принять необходимые указы, законы и постановления, которые сделают невозможным работу российского бизнеса в Украине, арестовать счета и имущество российских компаний в Украине, обеспечить приватизацию активов в пользу Украины, полученных путем конфискации российских активов. Средства от этих мер направить на повышение боеспособности украинской армии. Открыть уголовные дела против агентов российского влияния в Украине, лишить депутатской неприкосновенности и расследовать преступления представителей “пятой колонны“, разорвать существующие договора и соглашения между Украиной и РФ.

.“Любые аргументы власти в пользу сохранения экономических или дипломатических отношений с путинской Россией - неубедительный бред!“, - заявили активисты.

Как сообщалось около трех сотен митингующих у здания Верховной Рады в Киеве в понедельник, 26 ноября, требовали расторжения любых отношений с Россией.