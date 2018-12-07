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Националисты пикетировали АП: Требуют запретить бизнес РФ в Украине

Комментариев: 3
По словам протестующих, аргументы власти за сохранение любых отношений с путинской Россией - "неубедительный бред!“.
Националисты пикетировали АП: Требуют запретить бизнес РФ в Украине
© censor.net.ua
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  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
  • Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
Националисты пикетировали АП: Требуют запретить бизнес РФ в Украине
Нацкорпус и Нацдружины провели акцию протеста против невнятной в отношении РФ политики властей
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Читай также: В Киеве ТРЦ Ocean Plaza захватили националисты

В Киеве 7 декабря Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали Администрацию президента Украины с требованием заблокировать деятельность представителей российского бизнеса в Украине, а также разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. 

Сообщается, что националисты сначала собрались на Майдане Незалежности, затем прошли маршем по улице Институтской до пересечения с улицей Банковой. Там они провели свой митинг.

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Активисты требуют разорвать дипломатические отношения и все договоры с агрессором - Российской Федерацией, принять необходимые указы, законы и постановления, которые сделают невозможным работу российского бизнеса в Украине, арестовать счета и имущество российских компаний в Украине, обеспечить приватизацию активов в пользу Украины, полученных путем конфискации российских активов. Средства от этих мер направить на повышение боеспособности украинской армии. Открыть уголовные дела против агентов российского влияния в Украине, лишить депутатской неприкосновенности и расследовать преступления представителей “пятой колонны“, разорвать существующие договора и соглашения между Украиной и РФ.

.“Любые аргументы власти в пользу сохранения экономических или дипломатических отношений с путинской Россией - неубедительный бред!“, - заявили активисты.

Как сообщалось около трех сотен митингующих у здания Верховной Рады в Киеве в понедельник, 26 ноября, требовали расторжения любых отношений с Россией.

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Теги: Нацкорпус, митинг, пикет, российский бизнес
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Комментариев (4)
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Люблю_Украину    07.12.2018, 14:54
Оценка:  0
Люблю_Украину
И самое главное! Перекрыть трубу! Русский газ не должен в принципе находится на территории нашей страны!!!
Goga19041984    07.12.2018, 14:39
Оценка:  +1
Goga19041984
у всех экипировка, флаги, шарфы итд в четко организовано, почти все "националисты" студенты и школьники (явно без денег) и так понятно что это все тупо проплаченно и ясно кем.
apollon    07.12.2018, 14:22
Оценка:  +1
apollon
То есть вы на БМ хотите сказать что каждый адекватный Украинец(да и гражданин любой страны) который считает абсурдом торговлю и бизнес с окупантами - националист? ... маразмом попахивает название этот статейки!
Vesna_Krasna2    07.12.2018, 14:00
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Сколько лет этим онижедетям, почему не учатся и не работают?
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