В Киеве внедорожник врезался в машину полицейских

По неподтвержденной информации, двое полицейских получили повреждения. На место аварии прибыли автомобили скорой помощи.

Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину kiev.informator.ua

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В ночь на среду в Киеве на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирская произошла ДТП – внедорожник Range Rover Sport врезался в Renault Kangoo следственно-оперативной группы полиции.

Об этом сообщает Информатор 2 января.

По предварительной информации Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейскую машину. На месте ДТП находилось несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп. Также прибыли автомобили скорой помощи.

Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину kiev.informator.ua

Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину kiev.informator.ua

Range Rover на скорости врезался в полицейскую машину kiev.informator.ua

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“По неподтвержденной информации, двое полицейских получили повреждения. Однако официального подтверждения этого нет“, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, результате ДТП в Винницкой области погибли три человека, в том числе и ребенок, еще четверо пострадали.