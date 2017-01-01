Киевлян в праздник охраняет тысяча полицейских и нацгвардейцев
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В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан около 1000 правоохранителей несут службу в усиленном режиме в рождественские праздники. Об этом сообщила Нацполиция Киева.
Там напомнили, что в основных храмах и центре столицы запланировано проведение ряда мероприятий. “Поэтому работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану правопорядка“, - отметили в пресс-службе.
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Правоохранители призвали организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и с пониманием относиться к полицейским, которые выполняют свои служебные обязанности.
Также пресс-служба выложила фотографии и видео работы полицейских в столице в Рождество.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Софии Киевской проходит Рождественская литургия. Ее проводит предстоятель ПЦУ Епифаний, в соборе также развернули полученный 6 января в Стамбуле Томос об автокефалии украинской церкви.