Киевлян в праздник охраняет тысяча полицейских и нацгвардейцев

Украинцев призвали не нарушать правопорядок и с пониманием отнестись к работе правоохранителей.

Правоохранители в праздники усиленно охраняют столицу в связи с массовыми мероприятиями kyiv.npu.gov.ua

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В связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан около 1000 правоохранителей несут службу в усиленном режиме в рождественские праздники. Об этом сообщила Нацполиция Киева.

Там напомнили, что в основных храмах и центре столицы запланировано проведение ряда мероприятий. “Поэтому работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану правопорядка“, - отметили в пресс-службе.

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Правоохранители призвали организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и с пониманием относиться к полицейским, которые выполняют свои служебные обязанности.

Также пресс-служба выложила фотографии и видео работы полицейских в столице в Рождество.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Софии Киевской проходит Рождественская литургия. Ее проводит предстоятель ПЦУ Епифаний, в соборе также развернули полученный 6 января в Стамбуле Томос об автокефалии украинской церкви.