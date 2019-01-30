В Киеве мужчина возле своего автомобиля нашел самодельную бомбу

Взрывчатку изъяли полицейские.

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В Соломенском районе Киева местный житель нашел возле своего автомобиля самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

К правоохранителям обратился мужчинка, чоторый сообщил, что на улице Метростроевской возле своего автомобиля он обнаружил предмет, похожий на взрывчатку.

“По указанному адресу прибыли взрывотехники и работники территориального управления полиции. После тщательного обследования территории правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное радиоуправляемый взрывное устройство на основе металлической трубки. Его изъяли“, - сообщили в полиции.

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Отмечается, что пострадавших нет. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство).

Напомним, в Киеве неизвестные заложили взрывное устройство под “шашкой“ такси.