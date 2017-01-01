Укрзализныця сбросила нефтепродукты в киевской канализации

Локомотивное депо Дарница осуществило сброс нефтепродуктов в городской канализационной сети .

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26 февраля в Департамент экологического надзора (ДЭН) Киевводоканала поступила жалоба из насосной станцииПозняки относительно залпового сброса нефтепродуктов в городскую канализационную сеть.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Работниками еконадзора была сформирована группа по выявлению объектов, которые могли осуществить такой сброс. В ходе обработки было обнаружено, что объект, который расположен по адресу ул. Оросительная, 31 (ПАО Укрзализныця, Региональный филиал ПЗС ОП Локомотивное депо Дарница) совершил сброс нефтепродуктов в городской канализационной сети.

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“Представители ДЭН, которые прибыли на объект, сначала были не допущены к отбору проб сточных вод. После предупреждения о вызове полиции специалистам Киевводоканала позволили отобрать пробы. Пробы были отобраны в 13 час. 50 мин после регистрации в журнале проверок и обследований. Во время отбора проб визуальный осмотр показал разлив нефтепродуктов от контрольного канализационного колодца УК-7/17 к следующему. Сам колодец визуально тоже был загрязнен нефтепродуктами. Отобранные пробы будут проанализированы в лаборатории“, - информируют в Киевводоканале.

Департамент экологического надзора Киевводоканала призывает абонентов четко соблюдать Правила приема сточных вод в системы водоотведения и напоминает, что нарушение этих правил наказывается в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось 22 февраля, в Киеве возникла опасная ситуация на золоотвале ТЭЦ-4.