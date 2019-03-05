Жуткое самоубийство в Киеве: мужчина повесился под квартирой бывшей жены

Мужчина повесился еще ночью, но его тело обнаружили к утру. Медики помочь не смогли.

Вчера, 4 марта, ночью в одном из подъездов на Троещине мужчина странным образом покончил с собой. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на информацию собственного корреспондента на месте происшествия.

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Известно, что погибший - 55-летний житель Киева. Больше шокирует то, где именно он решил свести счеты с жизнью.

Мужчина повесился на лестничной клетке прямо возле квартиры своей бывшей жены. Он повис на веревке с белья, которую прикрепил к трубе. Бездыханное тело мужчины нашли уже с утра, поэтому спасти его не смогли. Медики констатировали смерть.

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По предварительным заключениям оперативников, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Очевидно, что это было самоубийство. Экс-супруга мужчины уже дает свидетельские показания.

Напомним, В Харьковской области повесилась студентка. Один из местных жителей Купянска нашел повешенной молодую девушку. Студентка повесилась на высоковольтной вышке.