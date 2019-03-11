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На Верховную Раду завалилось огромное дерево

Комментариев: 2
Большая ель упала прямо на здание Верховной Рады. Дерево не выдержало сильных порывов ветра.
Дерево упало в обед
Дерево упало в обед
facebook.com/kryvoruchk

Во дворе Верховной Рады завалилась огромная ель. Дерево упало прямо на здание и частично повредило фасад. О происшествии рассказала Ольга Криворучко, советчица вице-спикера Оксаны Сыроед, в Facebook.

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Падение этой ели - результат резкого ухудшения погодных условий. В Киеве сейчас сильные порывы ветра. Они и стали причиной падения дерева.

Фотографии упавшего дерева уже в сети
Фотографии упавшего дерева уже в сети
facebook.com/kryvoruchk

К счастью, падающее дерево никого не травмировало. Человеческих жертв удалось избежать.

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Тем временем синоптики настоятельно просят лишний раз не выходить на улицу. В столице и нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение, а значить опасность может стеречь повсюду.

Дерево не повредило никого из прохожих
Дерево не повредило никого из прохожих
facebook.com/kryvoruchk

Напомним, в Украине ожидается шквальный ветер. Синоптики объявили “оранжевый” уровень опасности. “Оранжевый“ уровень соответствует II уровню опасности. На данный момент 47 населенных пунктов остались без электричества.

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Теги: дерево, ель, Верховная Рада, шторм, ветер
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Комментариев (2)
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Boxerogos    11.03.2019, 17:06
Оценка:  0
Boxerogos
Лучше бы в это здание попала огромная ракета.
Via_dolorosa    11.03.2019, 17:08
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Так новое построят и там будут заседать точно такие же люди- выходцы из народа. Или вы думаете что если там всё спалить то в стране сразу начнётся экономический бум и у всех зарплаты будут как в Германии по 5000 тон Эвро.
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