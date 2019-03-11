На Верховную Раду завалилось огромное дерево

Большая ель упала прямо на здание Верховной Рады. Дерево не выдержало сильных порывов ветра.

Во дворе Верховной Рады завалилась огромная ель. Дерево упало прямо на здание и частично повредило фасад. О происшествии рассказала Ольга Криворучко, советчица вице-спикера Оксаны Сыроед, в Facebook.

Читай также: В США более 20 тысяч человек остались без света

Падение этой ели - результат резкого ухудшения погодных условий. В Киеве сейчас сильные порывы ветра. Они и стали причиной падения дерева.

Фотографии упавшего дерева уже в сети facebook.com/kryvoruchk

К счастью, падающее дерево никого не травмировало. Человеческих жертв удалось избежать.

Читай также: В США зафиксировали “молниеносный шторм“

Тем временем синоптики настоятельно просят лишний раз не выходить на улицу. В столице и нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение, а значить опасность может стеречь повсюду.

Дерево не повредило никого из прохожих facebook.com/kryvoruchk

Напомним, в Украине ожидается шквальный ветер. Синоптики объявили “оранжевый” уровень опасности. “Оранжевый“ уровень соответствует II уровню опасности. На данный момент 47 населенных пунктов остались без электричества.