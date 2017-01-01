Смерть сотрудника АП: подозрение объявлено гражданину Армении

Двое злоумышленников нанесли потерпевшему не менее четырех ударов по голове, в результате чего тот упал на землю.

Автомобили полиции и скорой на месте обнаружения тела погибшего в Киеве Прокуратура Киева / Facebook

Следователи полиции объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Он задержан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 14 марта.

По данным надзорного ведомства, 13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на ул. Багговутовской, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, "находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им мужчину и напали на него с целью завладения его личным имуществом".

"Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской карточкой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие", – говорится в сообщении.

Погибшим мужчиной оказался сотрудник администрации президента.

"По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", – отметили в прокуратуре.

Сейчас ведомство готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего и его задержание.

Ранее в четверг сообщалось, что в Киеве возле церкви нашли труп сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого 1973 года рождения. Погибший был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

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