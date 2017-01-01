У девочки под глазами большие гематомы, а из-за отечности глаза открываются не полностью.

В Киеве школьницы жестоко избили одноклассницу: Все снимали на видео

В Киеве школьницы жестоко избили одноклассницу: Все снимали на видео

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В Деснянском районе Киева (на жилмассиве Троещина) школьницы жестоко избили свою одноклассницу. Момент избиения они сняли на видео.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Причины конфликта пока не известны, жестокое избиение девочками своей одноклассницы произошло на школьном стадионе в присутствии “зрителей“, Установлено, что подростки учатся в школе № 294.

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На видео видно, как пострадавшая становится на колени и в этот момент на нее налетает другая. Школьница повалила девушку на землю и начала избивать ногами и руками. Через несколько секунд к избиениею девочки подключиласть и другая школьница.

Школьниц пытались оттащить от пострадавшей. В результате такого избиения у жертвы буллинга под глазами большие гематомы, а из-за отечности глаза открываются не полностью.

Как сообщалось в ноябре, в Днепре сняли видео издевательств девушки-подростка над школьницей.