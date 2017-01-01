Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами.

В Киеве задержаны четыре человека при попытке продать два литра "красной ртути" за 250 тысяч евро. Об этом сообщила столичная прокуратура в пятницу, 15 марта.

"В ходе следствия задокументирован факт передачи за денежное вознаграждение химического вещества (медицинская "красная ртуть") массой два литра по цене 246 тысяч евро. Указанные четверо граждан Украины были задержаны во время передачи этого вещества покупателю в помещении одного из столичных банков", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами (ч.2 ст.265 УК Украины).

В настоящее время проводятся следственные действия. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пытались продать "красную ртуть" за 250 тысяч евро

Ранее под Львовом обнаружили 50 кг ртути в двух металлических контейнерах. Ориентировочно они находились в земле 30 лет.

Также сообщалось, что контрабандист пытался вывезти из Украины 12 кг ртути в резиновой грелке.

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