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"Еще одно стекло утомилось": в Киеве уже третий раз меняют стекло на новом мосту

Комментариев: 3
Мост открыли 25 мая, но его уже успели несколько раз повредить вандалы.
На мосту снова треснуло стекло
На мосту снова треснуло стекло
Скриншот из видео

На новом мосту в Киеве, который 25 мая открыл мэр Виталий Кличко, снова треснуло стекло.  

Об этом указано в сообществе “Киев Оперативный“ на странице в Facebook.

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Сегодня треснувшие вчера стекла заменили, однако сегодня треснуло еще одно стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту. 

“Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло утомилось. Ну, как такое возможно?“, - подписали возмущенные люди опубликованное видео. 

Причины повреждения неизвестны.

Напомним, вчера вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины. 

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Мэр показал видео, где он с братом прыгают на участке со стеклянным полом нового моста. 

Как сообщалось, Вечером в субботу, 25 мая, состоялось открытие моста через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.

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Теги: мост, Киев, стекло, поломка, треснуло стекло
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Комментариев (4)
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Хулиганка*    27.05.2019, 16:12
Оценка:  0
Хулиганка*
как-то стремно по тому мосту ходить...
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 15:51
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Теперь пилить бабло можно постоянно.
Хулиганка*    27.05.2019, 16:12
Оценка:  0
Хулиганка*
ой, кто это? критик режима???? смешно....типа Кличко далеко ушел от ворюги петьки хряка
ИСток    27.05.2019, 15:27
Оценка:  +3
ИСток
оказалось, стекло - стеклянное..
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