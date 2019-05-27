"Еще одно стекло утомилось": в Киеве уже третий раз меняют стекло на новом мосту

Мост открыли 25 мая, но его уже успели несколько раз повредить вандалы.

На мосту снова треснуло стекло Скриншот из видео

На новом мосту в Киеве, который 25 мая открыл мэр Виталий Кличко, снова треснуло стекло.

Об этом указано в сообществе “Киев Оперативный“ на странице в Facebook.

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Сегодня треснувшие вчера стекла заменили, однако сегодня треснуло еще одно стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту.

“Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло утомилось. Ну, как такое возможно?“, - подписали возмущенные люди опубликованное видео.

Причины повреждения неизвестны.

Напомним, вчера вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Мэр показал видео, где он с братом прыгают на участке со стеклянным полом нового моста.

Как сообщалось, Вечером в субботу, 25 мая, состоялось открытие моста через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.