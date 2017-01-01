В столице неадекватный мужчина набросился на детей с пистолетом

К счастью, пострадавших нет.

Во дворе одной из столичных многоэтажек на Позняках неадекватный мужчина набросился на группу детей с пистолетом. Об этом сообщили очевидцы в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

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Оказалось, что причиной поступка стало то, что дети во дворе, по мнению мужчины, слишком громко слушали музыку. Это его раздражало, поэтому он и решил разобраться с детьми.

С пистолетом среди белого дня. Почему бы и нет? Во дворе одного из многоэтажных домов на Княжем затоне, 4, мужчину не устроило то, что во дворе дети слушали музыку. Он решил наказать их пистолетом, - сообщил автор публикации.

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Инцидент попал на видео. К счастью, конфликт обошелся без стрельбы, но дети испугались довольно сильно.

Соседи неадекватного мужчины пишут в комментариях, что он и сам порой не против устроить концерт для двора, а вот дети ему помешали.

Напомним, в Киеве студенты-иностранцы НАУ устроили стрельбу в общежитии. Один стрелок задержан, остальные сбежали.