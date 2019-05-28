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В Киеве на "стеклянном" мосту появилась еще одна поломка – соцсети

Комментариев: 6
В соцсетях пишут о том, что в негодность пришла велодорожка и о больших зазорах.
В Киеве на "стеклянном" мосту появилась еще одна поломка – соцсети
© facebook.com
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В Киеве на "стеклянном" мосту появилась еще одна поломка – соцсети
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На мосту, который был открыт мэром Киева Виталием Кличко 25 мая, снова образовались поломки. На этот раз пользователи соцсетей пишут о неисправной велодорожке и о больших зазорах между покрытием моста и стеклом в 1,5-2 см. 

Соответствующие фото опубликовали Алексей Копытко и Максим Иващенко в Facebook.

“Во-первых, под ВСЕМИ стёклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиментра полтора-два“, – пишет Алексей Копытко

 

Ну как же не посмотреть на новый мост? Заехали вчера, посмотрели. Вид однозначно красивый, но кроме стекла там поломали велодорожку! Видимо не рассчитано на то, что по мосту будут ходить - написал Иващенко

Я придираюсь? Да, я недоволен тем, что из наших налогов сделали покрытие, которое нужно переделывать - подчеркнул Иващенко

Напомним, вчера вход на новый велосипедно-пешеходный мост в центре Киева полиция временно перекрыла по соображениям безопасности в связи с тем, что на стеклянном полу моста появились трещины. 

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром испытали на прочность новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Мэр показал видео, где он с братом прыгают на участке со стеклянным полом нового моста. 

Как сообщалось, Вечером в субботу, 25 мая, состоялось открытие моста через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.

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Теги: Виталий Кличко, Киев, стеклянный мост
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Комментариев (6)
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Michael2811    28.05.2019, 13:14
Оценка:  +1
Michael2811
Ну и шо???? Зато нэма всяких там звёзд российских и памятников. Есть слава Украине.....Правда хероев нэма!
Peyot    28.05.2019, 13:07
Оценка:  -2
Peyot
Ну что сказать. Зря Клички по казали как они прыгают на мосту. Они как бы задали челеджа вам слабо сломать. А у нас на слабо ведетьсяя минимум 73% вот и будут теперь херачить его пока совсем не разберут. Нужно было показать как они окуартно крадуться по одному что бы не провалиться. Был бы порядок!
Я_Христос    28.05.2019, 13:13
Оценка:  +1
Я_Христос
Китайский стеклянный мост, который стоил три миллиона, выдерживает удары кувалдой.
А здесь всё сделано пахабно даже с виду. Просто очень дешевые материалы. И нужно быть совсем конченым, чтобы этого не видеть.
ВосставшийИзБана    28.05.2019, 12:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Срала – мазала, плакала-розказувала: не хватило глини!
Афганец    28.05.2019, 12:36
Оценка:  +2
Афганец
Ну, народ!
Это ж мост не для ходьбы по нему! Это ДЕКОР! Понимаете? И,уж тем более, не ездить по нему великами!
Я_Христос    28.05.2019, 13:07
Оценка:  +1
Я_Христос
Этот мост для освоения 15-и лямов долларов взятых из наших карманов.
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