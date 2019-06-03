Киевляне засняли кота, евшего мясо прямо в витрине супермаркета

Инцидент произошел в супермаркете на Печерске.

Кот беззаботно ест мясо, сидя в витрине магазина скриншот из видео

В одном из супермаркетов Киева покупатели засняли кота, который ел мясо прямо на витрине.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница Яна Новик на своей странице в Facebook.

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По ее словам, инцидент произошел 1 июня в супермаркете “Велика Кишеня“ на Печерске. “Велика кишеня“ на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем“, - написала Новик.

Как сообщалось, в июле 2018 киевляне засняли, как кот ел колбасу прямо в витрине супермаркета.