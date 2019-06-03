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Киевляне засняли кота, евшего мясо прямо в витрине супермаркета

Комментариев: 1
Инцидент произошел в супермаркете на Печерске.
Кот беззаботно ест мясо, сидя в витрине магазина
Кот беззаботно ест мясо, сидя в витрине магазина
скриншот из видео

В одном из супермаркетов Киева покупатели засняли кота, который ел мясо прямо на витрине.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница Яна Новик на своей странице в Facebook.

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По ее словам, инцидент произошел 1 июня в супермаркете “Велика Кишеня“ на Печерске. “Велика кишеня“ на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем“, - написала Новик.

Как сообщалось, в июле 2018 киевляне засняли, как кот ел колбасу прямо в витрине супермаркета.

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Теги: кот, животное, супермаркет, Киев
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Комментариев (1)
dimasvetik    03.06.2019, 12:15
Оценка:  -1
dimasvetik
значит мясо хорошее
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