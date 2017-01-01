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Киевлянка неделю жила в квартире с трупом сына

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Выяснилось, что женщина нуждается в психиатрическом лечении.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Жительница Киева на протяжении недели жила с разлагающимся трупом своего 24-летнего сына в квартире. Об этом передает Информатор с места происшествия.

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Полицию вызвали соседи, когда трупный запах уже распространился по подъезду. Женщина отказывалась впускать в квартиру полицейских и соседей. Спустя какое-то время ее удалось уговорить.

В квартире полицейские нашли разлагающийся труп 24-летнего сына. Позже установлено, что женщина нуждается в психиатрическом лечении. Ее отправили в лечебницу.

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На данный момент полиция выясняет причины смерти парня. Тело изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 2-летний малыш прожил 2 дня в квартире с трупами родителей. Отец убил жену и покончил жизнь самоубийством.

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Теги: Киев, труп, психиатрически больная женщина, сын, мать
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