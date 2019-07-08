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В Киеве пикетировали АП: Требуют ареста Медведчука за госизмену

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В Нацкорпусе убеждены, что "пятая колонна Кремля не исчезла из Украины и продолжает оккупацию информпространства нашего государства".
В Киеве пикетировали АП: Требуют ареста Медведчука за госизмену
© lb.ua
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  • Националисты требуют ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"
  • Националисты требуют ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"
  • Националисты требуют ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"
  • Националисты требуют ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"
В Киеве пикетировали АП: Требуют ареста Медведчука за госизмену
Националисты требуют ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"
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Читай также: “Не марионетки“: Генпродюсер NewsOne просит Зеленского о встрече

В Киеве на улице Банковой здание Администрации президента пикетируют “Объединенные украинские националисты“, они требуют арестовать Виктора Медведчука за государственную измену. 

Об этом сообщает LB.ua.

Читай также: “Надо поговорить? Надо, давайте”: Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24

“Именно между телеканалом Медведчука “NewsOne“ и кремлевским рупором “Россия24“ 12 июля должна была состояться трансляция скандального телемоста. После ультиматума националистов владельцы канала, испугавшись акций протеста, отменили телемост“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал “Россия 1“ намерены провести совместный телемарафон “Надо поговорить“ 12 июля. Позже телеканал заявил об отмене проведения телемоста.

Как сообщалось, 8 июля активисты из-за анонсированного телемоста провели митинг у здания телеканала NewOne.

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