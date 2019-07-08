"Не марионетки": Генпродюсер NewsOne просит Зеленского о встрече

По словам генпродюсера, скандальный "телемост задумывался как журналистский проект без политики" .

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить ситуацию касательно телемоста с РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Голованов подтвердил информацию о том, что запланированный телемост был отменен и рассказал об условиях российской стороне.

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“Наше условие российской стороне – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель). Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стало новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу“ – заявил Голованов.

Ген продюсер напомним Зеленскому о его критике в адрес Петра Порошенко и призвал к диалогу.

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“Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово “марионетка“ в вашу сторону. Так вот команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет ещё не слишком поздно“, - резюмировал Голованов.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 24. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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