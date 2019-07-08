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"Не марионетки": Генпродюсер NewsOne просит Зеленского о встрече

Комментариев: 11
По словам генпродюсера, скандальный "телемост задумывался как журналистский проект без политики" .
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов
facebook.com/golovanov.vasiliy

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить ситуацию касательно телемоста с РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Голованов подтвердил информацию о том, что запланированный телемост был отменен и рассказал об условиях российской стороне.

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“Наше условие российской стороне – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель). Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стало новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу“ – заявил Голованов.

Ген продюсер напомним Зеленскому о его критике в адрес Петра Порошенко и призвал к диалогу.

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“Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово “марионетка“ в вашу сторону. Так вот команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет ещё не слишком поздно“, - резюмировал Голованов.

Напомним, Нацсовет не может запретить телемост Newsone и Россия 24. Нацсовет может реагировать только на факт проведения телемоста, а не вмешиваться до его проведения.

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Теги: NewsOne, Василий Голованов, Владимир Зеленский
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Комментариев (11)
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Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 17:31
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Мне кажется, что товарищ Володька пошлет этого человека нaxyй!
Boxerogos    08.07.2019, 17:07
Оценка:  -2
Boxerogos
Зе-никто.Его даже контрацептивом нельзя назвать.Он просто никто.
WTF2wtf    08.07.2019, 17:14
Оценка:  +1
WTF2wtf
У путинского бот снова зашквар?
НАх пшло, убогое украинофобко ...
Peyot    08.07.2019, 16:46
Оценка:  +4
Peyot
Ньюсван и Раша1 будут о чем то говорить - это как в 42м Гебельс с Гитлером будут расказывать всему миру что они ни с кем не воюют!
Сливной_Бачок    08.07.2019, 16:40
Оценка:  +5
Сливной_Бачок
О чем с ватоголовыми говрить? У многих есть родственники в РФ, и они такую пургу несут, что пиZдец.
Lyonya-Space    08.07.2019, 16:42
Оценка:  +1
Lyonya-Space
100%!
Peyot    08.07.2019, 16:47
Оценка:  -4
Peyot
да че там в рашу ходить у нас 73% населения выбрало во время войны главнокомандующий марионетку олигарха которая всю свою карьеру Украину с говном мешала!
Woodbrother    08.07.2019, 16:27
Оценка:  +5
Woodbrother
Уродец-пропагандист нюсвановский все никак не угомонится. Закрыть надо этот рупор кремля.
Coюзник    08.07.2019, 16:25
Оценка:  +10
Coюзник
Телемост с Россией??? Без политики??? Сказочник ...
Coюзник    08.07.2019, 16:26
Оценка:  +11
Coюзник
Российское ТВ без "а шо там у хохлов"??? и
nfhvyt    08.07.2019, 16:36
Оценка:  -5
nfhvyt
Без политикОВ, хотя для тебя разницы никакой.
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