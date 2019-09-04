Киевсовет обратился к Зеленскому из-за Кличко

Главы фракций Киевсовета обратились к президенту вновь назначить Виталия Кличко главой КГГА.

Председатели четырехдепутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в среду, 4 сентября, вечером.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015г", - говорится в обращении.

Согласно обнародованной пресс-службой фотокопии обращения, под ним подписались председатели фракций Солидарность (всего во фракцию входят 52 депутата), Батькивщина (17 депутатов), ВО Свобода (14 депутатов) и Объединение Самопомич (2 депутата). Всего Киевский городской совет состоит из 120 депутатов, избираемых горожанами по пропорциональной системе.

пресс-служба Киевсовета

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА.

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