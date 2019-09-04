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Киевсовет обратился к Зеленскому из-за Кличко

Комментариев: 6
Главы фракций Киевсовета обратились к президенту вновь назначить Виталия Кличко главой КГГА.
В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА
В Киевсовете просят Зеленского назначить Кличко главой КГГА
пресс-служба КГГА

Председатели четырехдепутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить мэра столицы Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в среду, 4 сентября, вечером.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015г", - говорится в обращении.

Согласно обнародованной пресс-службой фотокопии обращения, под ним подписались председатели фракций Солидарность (всего во фракцию входят 52 депутата), Батькивщина (17 депутатов), ВО Свобода (14 депутатов) и Объединение Самопомич (2 депутата). Всего Киевский городской совет состоит из 120 депутатов, избираемых горожанами по пропорциональной системе.

 пресс-служба Киевсовета
 

Как сообщалось, решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Оно направлено на утверждение президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина. Он считает незаконным решение Кабмина об увольнении его с должности председателя КГГА. 

 

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Теги: Киевсовет, Кличко, КГГА, Виталий Кличко, увольнение, Владимир Зеленский, глава КГГА
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Андрей_и_Богдан    05.09.2019, 00:09
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Оставить киевское "корыто" без внимания Зе!_слуХи не могут себе позволить! Нужно ведь крысиную братию как-то кормить
ANDREICH    05.09.2019, 00:03
Оценка:  0
ANDREICH
люди вибрали Віталія
РухНС    05.09.2019, 00:14
Оценка:  0
РухНС
люди когда то и яныка с порохом выбрали
Антибес    04.09.2019, 23:33
Оценка:  -1
Антибес
Двухметровый дебил явно не поскупился,дав на лапу этим"главам фрикций",которые теперь отрабатывают это бабло.Но этот дегенерат с отбитым черепом-раковая опухоль Киева,которую необходимо удалить как можно скорее!
Miha_89    05.09.2019, 00:11
Оценка:  -2
Miha_89
ну да, куда там Кличко до тебя, суперумного ученого, выдающегося спортсмена. Хотя стоп, ты кто такой? Тебя кроме тебя никто и не знает. Так что твой удел лишь молча наблюдать за людьми, которые чего-то достигли в жизни.
ps4fifa20    04.09.2019, 23:28
Оценка:  -2
ps4fifa20
Пошёл наХ5Й пид?рюга
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