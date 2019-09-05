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“Прыгнул на глазах у матери”: в Киеве парень свел счеты с жизнью

Комментариев: 3
Очевидцы рассказали подробности Чп на Троещине.
Парень скончался мгновенно
Парень скончался мгновенно
facebook.com/valeria.shevchuk

В Киеве на Троещине молодой парень покончил жизнь самоубийством, спрыгнув из окна многоэтажки. Об этом сообщила очевидица происшествия Валерия Шевчук на своей странице в Facebook.

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Девушка рассказала, что происшествие случилось на Троещине. Из окна высотки на ул. Архитектора Николаева, 17 выбросился 20-летний парень. К сожалению, он скончался мгновенно, не дождавшись приезда скорой помощи.

Парень 20 лет прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно. На месте скорая и полиция. Причину случившегося установит следственно-оперативная группа, сообщила очевидица события.

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На данный момент причины жуткого поступка парня не сообщают. С матерью работают следователи. Тело погибшего увезли в морг.

Напомним, в больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа. Пациент шел на поправку и его должны были скоро выписать из больницы. 

 

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Теги: ЧП, самоубийство, сын, мать
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    05.09.2019, 12:23
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что за тексты?! "он скончался мгновенно, не дождавшись приезда скорой помощи"

Он должен был подождать и скончаться в присутствии врачей?
dimasvetik    05.09.2019, 11:59
Оценка:  +1
dimasvetik
Родители!!! будьте внематильны к подросткам, у них мозги в таком возрасте еще перестраиваются, и они не отдают себе отчет!!!
dimasvetik    05.09.2019, 11:58
Оценка:  +1
dimasvetik
Какой Ужас! помню и меня посещали такие мысли в подростковом возрасте когда сорился с родными.
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