“Прыгнул на глазах у матери”: в Киеве парень свел счеты с жизнью

Очевидцы рассказали подробности Чп на Троещине.

В Киеве на Троещине молодой парень покончил жизнь самоубийством, спрыгнув из окна многоэтажки. Об этом сообщила очевидица происшествия Валерия Шевчук на своей странице в Facebook.

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Девушка рассказала, что происшествие случилось на Троещине. Из окна высотки на ул. Архитектора Николаева, 17 выбросился 20-летний парень. К сожалению, он скончался мгновенно, не дождавшись приезда скорой помощи.

Парень 20 лет прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно. На месте скорая и полиция. Причину случившегося установит следственно-оперативная группа, сообщила очевидица события.

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На данный момент причины жуткого поступка парня не сообщают. С матерью работают следователи. Тело погибшего увезли в морг.

Напомним, в больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа. Пациент шел на поправку и его должны были скоро выписать из больницы.

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