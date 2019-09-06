Количество отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 36 человек

Проводятся проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах.

При проверках киевских МАФов составлено 4 админпротокола по статье 164 КУпАП depositphotos.com

Читай также: В Черкассах 9 человек отравились блинчиками из супермаркета

В столице увеличилось количество пострадавших в результате употребления шаурмы - по состоянию на 5 сентября в Киеве зарегистрировано 36 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, в т.ч. 11 случаев заболеваний среди детей, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФах.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба,

По результатам проверок субъектов хозяйствования, установлены нарушения Закона Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов“:

не произведена государственная регистрация;

помещение не содержится в чистоте и в надлежащем состоянии;

защита от любого риска загрязнения, в частности от вредителей и грызунов, не обеспечена;

киоски не оборудованы средствами для поддержания надлежащей личной гигиены поверхности (включая поверхность оборудования), контактирующих с пищевыми продуктами;

МАФы не обеспечены горячей и/или холодной питьевой водой;

отсутствуют надлежащие средства для гигиенического хранения опасных и/или несъедобных веществ и отходов (жидких или твердых), а также средства для их хранения и дальнейшей утилизации;

отсутствуют надлежащие средства для поддержания температуры, необходимой для хранения пищевых продуктов, и ее контроля;

нарушаются условия хранения пищевых продуктов, что не позволяет максимально обеспечить снижение риска их загрязнения;

отсутствуют сведения, что к производству допущен персонал, не имеющий противопоказаний по обращению с пищевыми продуктами, и он прошел обучение по вопросам гигиены и гигиенических требований к обороту пищевых продуктов.

В связи с этим, субъектам хозяйствования по результатам инспекций выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства и принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.

Читай также: В Киеве инфицированные нелегалы торговали продуктами питания

Кроме того, в ходе осуществления инспекций отобраны семь образцов пищевых продуктов, 40 смывов с объектов окружающей среды, проводится бактериологическое обследование работников на наличие энтеропатогенной кишечной микрофлоры. Лабораторные исследования продолжаются.

В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением в пищу шаурмы, созданы рабочие группы по проведению сбора информации о субъектах хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Киева.

Во время сбора информации составлено четыре административных протокола по статье 164 КУпАП. Также установлены три поставщика продукции.

Как сообщалось 3 сентября, в Одессе шаурмой отравились 18 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram