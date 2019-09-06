Количество отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 36 человек
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В столице увеличилось количество пострадавших в результате употребления шаурмы - по состоянию на 5 сентября в Киеве зарегистрировано 36 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, в т.ч. 11 случаев заболеваний среди детей, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФах.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба,
По результатам проверок субъектов хозяйствования, установлены нарушения Закона Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов“:
- не произведена государственная регистрация;
- помещение не содержится в чистоте и в надлежащем состоянии;
- защита от любого риска загрязнения, в частности от вредителей и грызунов, не обеспечена;
- киоски не оборудованы средствами для поддержания надлежащей личной гигиены поверхности (включая поверхность оборудования), контактирующих с пищевыми продуктами;
- МАФы не обеспечены горячей и/или холодной питьевой водой;
- отсутствуют надлежащие средства для гигиенического хранения опасных и/или несъедобных веществ и отходов (жидких или твердых), а также средства для их хранения и дальнейшей утилизации;
- отсутствуют надлежащие средства для поддержания температуры, необходимой для хранения пищевых продуктов, и ее контроля;
- нарушаются условия хранения пищевых продуктов, что не позволяет максимально обеспечить снижение риска их загрязнения;
- отсутствуют сведения, что к производству допущен персонал, не имеющий противопоказаний по обращению с пищевыми продуктами, и он прошел обучение по вопросам гигиены и гигиенических требований к обороту пищевых продуктов.
В связи с этим, субъектам хозяйствования по результатам инспекций выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства и принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.
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Кроме того, в ходе осуществления инспекций отобраны семь образцов пищевых продуктов, 40 смывов с объектов окружающей среды, проводится бактериологическое обследование работников на наличие энтеропатогенной кишечной микрофлоры. Лабораторные исследования продолжаются.
В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением в пищу шаурмы, созданы рабочие группы по проведению сбора информации о субъектах хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Киева.
Во время сбора информации составлено четыре административных протокола по статье 164 КУпАП. Также установлены три поставщика продукции.
Как сообщалось 3 сентября, в Одессе шаурмой отравились 18 человек.
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