Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Количество отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 36 человек

Комментариев: 1
Проводятся проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах.
При проверках киевских МАФов составлено 4 админпротокола по статье 164 КУпАП
При проверках киевских МАФов составлено 4 админпротокола по статье 164 КУпАП
depositphotos.com

Читай также: В Черкассах 9 человек отравились блинчиками из супермаркета

В столице увеличилось количество пострадавших в результате употребления шаурмы - по состоянию на 5 сентября в Киеве зарегистрировано 36 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, в т.ч. 11 случаев заболеваний среди детей, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФах.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, 

По результатам проверок субъектов хозяйствования, установлены нарушения Закона Украины “Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов“:

  • не произведена государственная регистрация;
  • помещение не содержится в чистоте и в надлежащем состоянии;
  • защита от любого риска загрязнения, в частности от вредителей и грызунов, не обеспечена;
  • киоски не оборудованы средствами для поддержания надлежащей личной гигиены поверхности (включая поверхность оборудования), контактирующих с пищевыми продуктами;
  • МАФы не обеспечены горячей и/или холодной питьевой водой;
  • отсутствуют надлежащие средства для гигиенического хранения опасных и/или несъедобных веществ и отходов (жидких или твердых), а также средства для их хранения и дальнейшей утилизации;
  • отсутствуют надлежащие средства для поддержания температуры, необходимой для хранения пищевых продуктов, и ее контроля;
  • нарушаются условия хранения пищевых продуктов, что не позволяет максимально обеспечить снижение риска их загрязнения;
  • отсутствуют сведения, что к производству допущен персонал, не имеющий противопоказаний по обращению с пищевыми продуктами, и он прошел обучение по вопросам гигиены и гигиенических требований к обороту пищевых продуктов.

В связи с этим, субъектам хозяйствования по результатам инспекций выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства и принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов.

Читай также: В Киеве инфицированные нелегалы торговали продуктами питания

Кроме того, в ходе осуществления инспекций отобраны семь образцов пищевых продуктов, 40 смывов с объектов окружающей среды, проводится бактериологическое обследование работников на наличие энтеропатогенной кишечной микрофлоры. Лабораторные исследования продолжаются.

В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанной с употреблением в пищу шаурмы, созданы рабочие группы по проведению сбора информации о субъектах хозяйствования, осуществляющих производство хозяйственной деятельности в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Киева.

Во время сбора информации составлено четыре административных протокола по статье 164 КУпАП. Также установлены три поставщика продукции. 

Как сообщалось 3 сентября, в Одессе шаурмой отравились 18 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: отравление, шаурма, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
eddgek    06.09.2019, 10:54
Оценка:  0
eddgek
Их не вздумайте УБИРАТЬ , только надо умножить, так сказал гИдрант (зелёная шмаркля). чтоб ОСТАЛСЯ ЗАПАХ ШАУРМЫ, но не пОц ли он...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь