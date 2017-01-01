В Черкассах 9 человек отравились блинчиками из супермаркета

Среди пострадавших есть дети.

Все заболевшие употребляли блины с разной начинкой depositphotos.com

В городе Черкассы из-за продукции кулинарии супермаркета произошло массовое пищевое отравление, госпитализированы 9 человек.

Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы.

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2 и 4 сентрября в инфекционную больницу госпитализировали 4 взрослых и 5 детей в возрасте до 17 лет, предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что все заболевшие употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы области проводят лабораторные исследования продуктов в этом супермаркете.

Как сообщалось 3 сентября, в Одессе шаурмой отравились 18 человек.

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