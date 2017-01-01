В Киеве началась встреча Зеленского и президента Финляндии Ниинистё

Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце.

Началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который пребывает в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндской Республики и Украины. Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.

После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинистё в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов. Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

В конце августа президент Финляндии встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию на востоке Украины.

Напомним, с 1 июля Финляндия является председателем в Совете Евросоюза. Страна будет председательствовать и определять повестку ЕС до конца года. Финляндия представила программу своего председательства, состоящую из четырех разделов.

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