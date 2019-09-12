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В центре Киева "накрыли" элитный бордель

Комментариев: 1
Клиентов обслуживали восемь проституток, которые работали под контролем администратора.
Полиция "накрыла" бордель при стрип-клубе
Полиция "накрыла" бордель при стрип-клубе
kyiv.npu.gov.ua

В одном из отелей в центре Киева правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек. Публичный дом действовал при стрип-клубе, сообщает в четверг, 12 сентября, пресс-служба полиции города.

"Час сексуальных утех стоил от 200 долларов США. Заработанные средства делили по схеме 50/50: половину отдавали организаторам, остальные оставляли себе. Работу девушек контролировал администратор. Также в его обязанности входили поиск и подбор работниц и решения организационных вопросов", – сообщили в полиции.

Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности: деньги, банковские карты, мобильные телефоны с рабочими переписками и черновые записи. 27-летнего администратора заведения задержали.

Другие фигуранты уголовного производства – непосредственный организатор борделя и директор стрип-клуба – также находятся под следствием. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в сутенерстве. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет заключения.

 

Ранее в Киеве обнаружили бордель, работавший под видом массажного салона.

А в Николаеве разоблачили бордели для иностранных моряков. Сутенеры снимали три квартиры, где больше десяти проституток предоставляли услуги сексуального характера.

 

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Теги: Киев, видео, фото, полиция, проститутки, бордель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
    12.09.2019, 21:26
Оценка:  0
для ВИП услуг страшненькие девушки,как мне показалось. 200 грн мог бы поверить но не 200$ . Легализируйте ,может молодежь подтянется .
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