"Нацгвардия, пожарные, скорая": Что происходит у моста метро в Киеве

Очевидцы сняли на видео происходящее у моста.

Очевидцы сняли на видео происходящее у моста метро в Киеве. Здесь неизвестный мужчина угрожает, “что все взорвет“. Из-за сообщения о минирование движение в столице парализовано.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Вот что происходит вблизи моста метро... Нацгвардейцы, пожарные, полиция, скорая и другие специальные подразделения, но пока безрезультатно“ - говорится в сообщении.

На мост неизвестный мужчина приехал на автомобиле Opel (AA8253XK), которым частично и заблокировал движение по мосту.

Также, свидетели говорят, что полиция запустила дрон, который преступник расстрелял - говорится в сообщении

Что происходит в метро?

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Из-за сообщении о минировании движение в столичном метро было частично перекрыто. Приостановлено движение между станциями “Арсенальная“ и “Дарница“. В подземке большое скопление людей.

“А вот такой экшн сейчас происходит в столичном метро. Люди связывают это событие с захватом моста и угрозой его подорвать. Вот оказывается, как легко один человек может парализовать весь город“ - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, 21 августа в столице 6 детей забрались на Северный мост - с высоты 100 метров их сняли спасатели.

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