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Киевский террорист задержан - Аваков

Комментариев: 6
Задержание преступника официально подтвердили в МВД.
Аваков на брифинге подтвердил задержание террориста
Аваков на брифинге подтвердил задержание террориста
Кадр из трансляции

Киевский террорист задержан. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время короткого брифинга на месте событий.

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По его словам спецоперация прошла удачно, без каких-либо жертв и потерь. Операцию проводило спецподразделение “КОРД“ под управлением генерала Крищенко.

Преступник действительно бывший военнослужащий. Ранее сдавал взрывчатку в полицию, поэтому были реальные опасения, что у него при себе есть взрывчатка.

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Касательно требований террориста, то они, по словам представителя МВД, состояли в том, чтобы дали возможность “поговорить с его девушкой“.

“Никаких неразумных требований он не предъявлял“, - заявили в МВД.

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По предварительной информации, на месте происшествия взрывчатки не обнаружено. По словам мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта по мосту будет восстановлено в течение часа-полутора.

Прямая трансляция с места событий:

Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.

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Комментариев (6)
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traktor23    18.09.2019, 20:49
Оценка:  0
traktor23
А я так надеялся хоть на какое-то подобие бойни или пальбы в стиле хоть как-то напоминающем Сомали или Ирак... Видно так и будут теракты в стиле "какая страна, такие теракты".... Тошно. Болото
bimba08    18.09.2019, 20:37
Оценка:  -1
bimba08
Урод, пусть теперь с очком в камере поговорит.
fargjon    18.09.2019, 20:24
Оценка:  -1
fargjon
Из-за этого подрывника в метро на кресте народу собралось, что еле влез в вагон. Три состава пришлось пропустить!
wr777    18.09.2019, 20:23
Оценка:  -3
wr777
Он просто любитель зеленского !!!
Хулиганка*    18.09.2019, 20:01
Оценка:  +2
Хулиганка*
обдолбанный "воЕн света"....
Брюква_и_Клюква    18.09.2019, 20:21
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Нельзя так про Авакова, он теперь искренне зеленый
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