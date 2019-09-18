Киевский террорист задержан - Аваков

Задержание преступника официально подтвердили в МВД.

Аваков на брифинге подтвердил задержание террориста Кадр из трансляции

Киевский террорист задержан. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время короткого брифинга на месте событий.

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По его словам спецоперация прошла удачно, без каких-либо жертв и потерь. Операцию проводило спецподразделение “КОРД“ под управлением генерала Крищенко.

Преступник действительно бывший военнослужащий. Ранее сдавал взрывчатку в полицию, поэтому были реальные опасения, что у него при себе есть взрывчатка.

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Касательно требований террориста, то они, по словам представителя МВД, состояли в том, чтобы дали возможность “поговорить с его девушкой“.

“Никаких неразумных требований он не предъявлял“, - заявили в МВД.

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По предварительной информации, на месте происшествия взрывчатки не обнаружено. По словам мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта по мосту будет восстановлено в течение часа-полутора.

Прямая трансляция с места событий:

Напомним, СМИ сообщают, что киевский террорист выдвинул политические требования.

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