Неизвестный "заминировал" все мосты в Киеве - СМИ
Полиция проверяет объекты, которые упомянул телефонный "террорист".
В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в городе. Об этом сообщает “ЕспрессоТВ“, ссылаясь на свои источники.
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По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.
Официальных подтверждений этому от властей пока не поступало.
Напомним. В среду, 18 сентября, мужчина перегородил мост Метро в Киеве и угрожал взорвать его. Спустя несколько часов он был задержан полицейским спецназом.
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