Неизвестный "заминировал" все мосты в Киеве - СМИ

Полиция проверяет объекты, которые упомянул телефонный "террорист".

В Киевее телефонный террорист "заминировал" все мосты twitter.com/mvs_ua

В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в городе. Об этом сообщает “ЕспрессоТВ“, ссылаясь на свои источники.

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По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Официальных подтверждений этому от властей пока не поступало.

Напомним. В среду, 18 сентября, мужчина перегородил мост Метро в Киеве и угрожал взорвать его. Спустя несколько часов он был задержан полицейским спецназом.

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