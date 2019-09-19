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Неизвестный "заминировал" все мосты в Киеве - СМИ

Комментариев: 3
Полиция проверяет объекты, которые упомянул телефонный "террорист".
В Киевее телефонный террорист "заминировал" все мосты
В Киевее телефонный террорист "заминировал" все мосты
twitter.com/mvs_ua

В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в городе. Об этом сообщает “ЕспрессоТВ“, ссылаясь на свои источники.

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По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Официальных подтверждений этому от властей пока не поступало.

Напомним. В среду, 18 сентября, мужчина перегородил мост Метро в Киеве и угрожал взорвать его. Спустя несколько часов он был задержан полицейским спецназом.

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Теги: телефонный терроризм, минирование трц
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    19.09.2019, 18:08
Оценка:  +1
SEMPENTY
Не смешно вообще... за такие подвиги надо давать пожизненное.
Alcoolique    19.09.2019, 17:42
Оценка:  +3
Alcoolique
уроды е-аные...
за такие приколы нужно максимальный срок давать.
T-REX2    19.09.2019, 17:32
Оценка:  0
T-REX2
Дело Белько набирает обороты,СУГС блять
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