"Настоящее быдло": Наглый пассажир курил в вагоне столичного метро

Другие пассажиры делали вид, что не замечают происходящего.

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В киевском метро заметили невоспитанного пассажира, который вел себя вызывающе и, не стесняясь других пассажиров, нагло курил прямо в вагоне. Видео инцидента сегодня появилось на Facebook-странице “Киев Оперативный“.

Самое настоящее быдло в столичном метро. “Классно“, что другие пассажиры делают вид, будто, не видят его, - говорится в сообщении.

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Многие пользователи в комментариях также отметили равнодушие людей, которые ехали вместе с ним. Однако некоторые указали на то, что неадекватный молодой человек был в компании своих друзей, поэтому никто не хотел связываться с наглой компанией.

100% таких нужно наказывать. Но результат очевиден. Он сидит с несколькими друзяками. И будем реалистами, все понимают, что в этой ситуации вмешайся кто-либо, на видосе было б запечатлено разборка 1 на 3. При молчаливом моргании ресницами всего вагона, - написал один из пользователей.

С такими уродцами заводиться бесполезно, тем более он не один. В этом случае найти сигнальную кнопку и вызывать полицию на следующую станцию...или же выйти и сказать дежурному по станции, чтобы вызвали. У меня был такой случай. Полиция на следующей станции уже встречала. Главное знать номер вагона, чтобы оперативно сработали сотрудники метро, - написал под видео другой пользователь.

Напомним, депутат Верховной Рады общался с моделью по телефону и прямо в сессионном зале ласкал свои гениталии.

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