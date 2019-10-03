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"Настоящее быдло": Наглый пассажир курил в вагоне столичного метро

Комментариев: 7
Другие пассажиры делали вид, что не замечают происходящего.
Наглый пассажир курил в вагоне столичного метро
Наглый пассажир курил в вагоне столичного метро
кадр из видео

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В киевском метро заметили невоспитанного пассажира, который вел себя вызывающе и, не стесняясь других пассажиров, нагло курил прямо в вагоне. Видео инцидента сегодня появилось на Facebook-странице “Киев Оперативный“.

Самое настоящее быдло в столичном метро. “Классно“, что другие пассажиры делают вид, будто, не видят его, - говорится в сообщении.

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Многие пользователи в комментариях также отметили равнодушие людей, которые ехали вместе с ним. Однако некоторые указали на то, что неадекватный молодой человек был в компании своих друзей, поэтому никто не хотел связываться с наглой компанией.

100% таких нужно наказывать. Но результат очевиден. Он сидит с несколькими друзяками. И будем реалистами, все понимают, что в этой ситуации вмешайся кто-либо, на видосе было б запечатлено разборка 1 на 3. При молчаливом моргании ресницами всего вагона, - написал один из пользователей.

С такими уродцами заводиться бесполезно, тем более он не один. В этом случае найти сигнальную кнопку и вызывать полицию на следующую станцию...или же выйти и сказать дежурному по станции, чтобы вызвали. У меня был такой случай. Полиция на следующей станции уже встречала. Главное знать номер вагона, чтобы оперативно сработали сотрудники метро, - написал под видео другой пользователь.

Напомним, депутат Верховной Рады общался с моделью по телефону и прямо в сессионном зале ласкал свои гениталии.

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Теги: метро, вагон, хулиган, курение, равнодушие
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Комментариев (7)
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Pivkov3    03.10.2019, 14:31
Оценка:  0
Pivkov3
ну во первых их там целая компашка, а во вторых, чего он беспрерывно подкуривает?
ВосставшийИзБана    03.10.2019, 14:21
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Просто по связи с машинистом сообщаете ему об этом и на ближайшей станции в вагоне будет порядок.
ввз    03.10.2019, 14:19
Оценка:  0
ввз
В міському транспорті ще не таке можна побачити... Особливо яскраво виглядають бомжі в час пік, коли переповнені вагони або малолітня гопота або промосковське бидло (до речі не поодинокий випадок). Тож, не дивуйтеся, що всякого роду "чуваки" і приколісти будуть таке витворяти...
ввз    03.10.2019, 14:21
Оценка:  -1
ввз
Це все виховання, яке понні були дати батьки. Школа, ПТУ, університети - там в програмі немає такого, щоб розвивати культуру і морально-соціальні цінності. Як там в "Слузі народу": математика - цариця всіх наук. Головне бабло порахувати...
PINKIPAU    03.10.2019, 14:16
Оценка:  0
PINKIPAU
Наркоман(((.
foster12    03.10.2019, 14:47
Оценка:  0
foster12
Нееее, проститутка...
Woodbrother    03.10.2019, 14:08
Оценка:  -3
Woodbrother
Это бы типичный слуга народа. Во перывых быдло, во второых тупое , в третих самодовльное. Все признаки ЗЕ депутата присутствуют.
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