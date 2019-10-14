Стало известно, кого расстреляли посреди улицы в Киеве

На улице Дегтяревской застрелили Арслана Гусейнова. По данным СМИ, убийство совершили двое мужчин кавказской внешности.

Погибшим в результате стрельбы в Киеве, произошедшей накануне на улице Дегтяревской, является Арслан Гусейнов. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

Читай также: В Киеве "скорая" с ребенком попала в ДТП, двое погибших "Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал Мосийчук. "Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал Мосийчук.

Также детали преступления сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской. В следствии стрельбы раненый погиб в больнице, спустя час после происшествия. После чего преступники скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро Лукьяновская. Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план Сирена. Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд", - сказано в сообщении.

Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, в результате которой два человека получили тяжелые ранения, а нападавший скрылся. В городе был введен план Сирена.