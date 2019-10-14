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Стало известно, кого расстреляли посреди улицы в Киеве

Комментариев: 8
На улице Дегтяревской застрелили Арслана Гусейнова. По данным СМИ, убийство совершили двое мужчин кавказской внешности.
Полиция ищет убийц
Полиция ищет убийц
Национальная полиция

Погибшим в результате стрельбы в Киеве, произошедшей накануне на улице Дегтяревской, является Арслан Гусейнов. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

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"Несколько часов назад почти в центре Киева московским агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал Мосийчук.

Также детали преступления сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Двое мужчин кавказской внешности совершили пять выстрелов и ранили человека у остановки трамваев, по улице Дегтяревской. В следствии стрельбы раненый погиб в больнице, спустя час после происшествия. После чего преступники скрылись на черном Toyota Camry с номерами АХ2531ЕО в сторону станции метро Лукьяновская. Номера зарегистрированы на Daewoo Lanos. Злоумышленники вооружены. Полиция ввела оперативный план Сирена. Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд", - сказано в сообщении.

Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, в результате которой два человека получили тяжелые ранения, а нападавший скрылся. В городе был введен план Сирена.

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Теги: Киев, стрельба, убийство, Игорь Мосийчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Зарин_и_Зоман    14.10.2019, 10:10
Оценка:  -5
Зарин_и_Зоман
Ну вот! Носороги Кремля снова убили достойнейшего патриота Украины!
Кайдаш    14.10.2019, 10:07
Оценка:  0
Кайдаш
В дополнение к предыдущему своему посту - прочечененная москва таки добралась до благословенного Города Киева ((((
Хулиганка*    14.10.2019, 10:24
Оценка:  -1
Хулиганка*
не то слово...прочечененный агент Путина уже у тебя под кроватью...
ВыВсеВрети    14.10.2019, 11:04
Оценка:  0
ВыВсеВрети
пупсик, вот ты какая, привыкла прятать под кроватью свои игрушки....!....))))))))
пупс ик, лучше найди мужика!...)))))
ИИИИИИИИИИ    14.10.2019, 09:54
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Ага, антикремлёвское сопротивление.. Все кавказские бандюки сюда прут, Украина у них, как нычка, в которой и отсидеться можно и ещё в херои возведут.
Хулиганка*    14.10.2019, 10:25
Оценка:  -1
Хулиганка*
так игиловцев ни одна порядочная страна не принимает, только нацистская Украина
Дитер_и_БзДитер    14.10.2019, 10:53
Оценка:  0
Дитер_и_БзДитер
монголоид, и поэтому среди игиловцев 7 тыс с кацапетовским грыжданством?
ВыВсеВрети    14.10.2019, 11:06
Оценка:  0
ВыВсеВрети
пупсик, ты не то делаешь!...))))))))
пупсик, займись спортом!...
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