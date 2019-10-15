В Киеве "раскоронован" криминальный авторитет Неделя

"Раскоронацию" провели: Сергей Олейник (по кличке Умка), Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Нодар Асоян (Нодар Руставский).

У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни opginfo.com

В Киеве лишили “титула“ известного вора в законе Андрея Неделю/Львовского.

Об этом сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его информации, на торжествах по случаю свадьбы в семье криминального авторитета Олега Бакинского три вора в законе лишили статуса “вор в законе“ Андрея, известного по кличке Неделя, он же Львовский, после чего его сильно избили и выбросили за пределы территории.

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“У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не “законы“ их жизни. Вообще, это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше. Невозможно подняться на гору, не пройдя весь путь, обязательно будет падение. Этот фрукт его не проходил, так было и будет всегда, эта закономерность точно для всех“, - написал Аброськин.

По данным издания “Преступный мир Украины“, “раскоронацию“ провели: Сергей Олейник по кличке Умка, Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Нодар Асоян (Нодар Руставский), которые были приглашены в качестве гостей на свадьбу.

У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни opginfo.com

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Стоит отметить, Андрей Недзельский (Неделя, Андрей Львовский) - влиятельный украинский криминальный авторитет, вор в законе (хотя на момент получения “титула“ не отбывал срок наказания в местах лишения свободы, что противоречит старым понятиям). Имел широкие связи среди славянских и кавказских воров из клана Деда Хасана, являлся “смотрящим“ по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского общака.

У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни facebook.com/Вячеслав Аброськин

Как сообщалось 12 августа, под Херсоном разоблачили ОПГ, был задержан “вор в законе“ Шарик.

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