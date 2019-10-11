ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского, - “Схемы”

Журналисты зафиксировали Валерия Хорошковского в Украине.

В Украину вернулся Валерий Хорошковский, который был главой Службы безопасности при президентстве беглого Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Об этом сообщают “Схемы”.

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Журналисты зафиксировали, что Валерий Хорошковский приезжал в Офис президента. Эту информацию подтвердил сам Зеленский. Он рассказал, что у него был серьезный разговор с экс-политиком.

С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. К нему был один, очень серьезный вопрос - и это очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно. Никакой должности не может быть, - сказал Зеленский.

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Зеленский также рассказал, что Хорошковский не является его советником. Это была скорее личная встреча, которая должна принести результат. Детали самой встречи Зеленский пока раскрыть не может.

Журналисты связались с самым Хорошковский. Он рассказал о своих планах на будущее.

Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение этих последних 7 лет. А насчет того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я приезжал, так и буду приезжать, как ехал, так и буду ехать, - сказал Хорошковский.

Напомним, в мае этого года СМИ сообщали, что Хорошковский вернулся в Украину. Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако.

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