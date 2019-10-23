На Отрадном из окна школы выпала девочка: Подозревают, что это попытка самоубийства

Падение произошло с 4 этажа здания.

Место падения девочка накрыли картонкой, чтобы ученики не видели следы крови на асфальте скриншот видео

В среду, 23 октября, в Соломенском районе Киева 12-летняя девочка выпала из окна школы №173, сейчас она находится в больнице.

Об этом в Facebook сообщает “Информатор Киев“.

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“Инцидент произошел утром. Школа расположена в задании по адресу: проспект Отрадный, 20. Ученица 7 класса выпала из окна на четвертом этаже. В результате она выжила, ее госпитализировали в Охматдет, сейчас медики оказывают ей необходимую помощь“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Занятия в школе не отменили, дети продолжают посещать уроки. Многие школьники находятся во дворе. Место, куда упала девочка, накрыли картонкой, чтобы ученики не видели следы крови на асфальте.

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По предварительным данным, ученица 12-летняя ученица одного из 7 классов школы разбежалась и выпрыгнула из окна самостоятельно. Об этом говорят другие школьники. Так, ученица параллельного класса написала о том, что пострадавшая сделала это самостоятельно в одном из киевских Telegram-каналов. В том, соответствует ли эта информация действительности, разбираются правоохранители.

Как сообщалось сегодня, в Киеве со второго этажа ТРЦ упал ребенок.

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