В Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей

У женщины закрытая черепно-мозговая травма.

Пьяный на улице приставал к прохожей, возмутился и начал по ней стрелять

В Днепровском районе Киева на улице Вифлеемской неадекватный мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по женщине и автомобилям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Потасовку между мужчинами заметили проезжающие мимо правоохранители. Как выяснилось, только один из мужчин стрелял в женщину, а другой - догнал его и держал. Поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала преступление.

Как стало известно, сначала пьяный правонарушитель приставал к прохожей, которая разговаривала по телефону. Он громко ругался матом, потому что ему не понравилось, что женщина на него не реагирует. Затем злоумышленник достал пневматический пистолет и сделал несколько хаотичных выстрелов в женщину и припаркованные машины. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали работникам полиции.

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“В результате 34-летняя жительница Харьковской области получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее осмотрели врачи, после чего она от госпитализации отказалась. 53-летнего стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств“, - рассказал начальник отдела Днепровского управления полиции Владимир Кононенко.

Патрульные полицейские провели тест для установления состояния опьянения мужчины, и Драгер показал 2,72 промилле. С места происшествия эксперты изъяли оружие, которое отправили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киеве на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat в ночь на 28 октября произошла драка со стрельбой.

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