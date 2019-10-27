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Под Киевом мужчина подорвался на гранате

Комментариев: 4
Хозяин дома успел среагировать и вытолкнул подрывника на улицу. Это и спасло жизнь его семье.
Последствия взрыва в селе Требухов
Последствия взрыва в селе Требухов
Нацполіція України

В селе Требухов Броварского района пьяный мужчина с помощью гранаты пытался убить своего знакомого, но в итоге сам пострадал при взрыве. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в воскресенье, 27 октября.

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“По вызову на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул подрывника на улицу. Это и спасло жизнь его семье. Граната взорвалась уже во дворе“, – говорится в сообщении

В итоге от взрыва пострадал сам 39-летний нападавший. Его с осколочными ранениями доставили в районную больницу.

При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. При обыске в доме подрывника, правоохранители нашли запал от еще одной гранаты.

Возбуждены уголовные производства по статьям о покушение на умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ст.263 УК Украины).

Накануне словесная перепалка двух мужчин переросла в стрельбу. Один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Раненого госпитализировали, стрелка задержали полицейские.

Также сообщалось, что в неподконтрольном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке.

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Теги: Киевская область, фото, полиция, взрыв, ранение, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Krekk    27.10.2019, 14:04
Оценка:  0
Krekk
Правоохранители выяснили, что мужчина 1959 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул подрывника на улицу.
В итоге от взрыва пострадал сам 39-летний нападавший.

59го г.р. - 39 лет. Вопросов нет)
Krekk    27.10.2019, 14:01
Оценка:  0
Krekk
Европа наступила уже? Или еще нет?)))
bertal    27.10.2019, 13:25
Оценка:  0
bertal
Сцука, во всем цивилизованном мире, после войны, воины проходят реабилитацию и только у нас, на них посрать. Это последствия войны, до тех пор пока правительство не начнет им помогать, такие беды будут ежедневно
Coюзник    27.10.2019, 14:14
Оценка:  0
Coюзник
Зато у нас чиновники могут по 10 млн. залога платить, а бедная погорелица может купить особняк в Англии 80 млн.
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