"Минирование": В Киеве закрыли две центральных станции метро

Сейчас нет посадки и выхода на станциях "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

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В Киеве неизвестные сообщили о минировании станций метро “Майдан Независимости“ и “Дворец спорта“.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена“.

“Станции “Майдан Независимости“, “Дворец спорта“ и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании“, - говорится в сообщении.

Правоохранители ищут взрывчатку на станциях.

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Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.

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