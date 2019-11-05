"Минирование": В Киеве закрыли две центральных станции метро
Сейчас нет посадки и выхода на станциях "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
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В Киеве неизвестные сообщили о минировании станций метро “Майдан Независимости“ и “Дворец спорта“.
Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена“.
“Станции “Майдан Независимости“, “Дворец спорта“ и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании“, - говорится в сообщении.
Правоохранители ищут взрывчатку на станциях.
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Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.
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