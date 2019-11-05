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"Минирование": В Киеве закрыли две центральных станции метро

Комментариев: 1
Сейчас нет посадки и выхода на станциях "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
Обе закрытых станции являются пересадочными
Обе закрытых станции являются пересадочными
metro.kiev.ua

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В Киеве неизвестные сообщили о минировании станций метро “Майдан Независимости“ и “Дворец спорта“.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевского метрополитена“. 

“Станции “Майдан Независимости“, “Дворец спорта“ и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании“, - говорится в сообщении. 

Правоохранители ищут взрывчатку на станциях.

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Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.

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Теги: метро, Киев, минирование
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Комментариев (1)
Яроcлав    05.11.2019, 10:31
Оценка:  -2
Яроcлав
Опять "бИмба"?
ЗЕ-клован для отвлечения внимания от капитуляции перенял тактику Яныка и азИрова?
При Яныке любили всё минировать, а теперь ЗЕ этим занялся.
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