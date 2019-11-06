Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов

Комментариев: 3
Два жильца создали крупный долг за отопление и электричество, из-за чего страдали остальные жильцы.

Вечером в среду, 6 ноября, в Киеве конфликт между жильцами многоквартирного дома закончился стрельбой. В результате общения на повышенных тонах один мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошелоколо 18:15 на улице Петра Чаадаева, 2а.

Одна из местных жительниц сообщила, что у стрелка и до этого были конфликты с жильцами. Причиной стало то, что он задолжал крупную сумму за отопление, которое в доме в этом году так и не включили. Также начались перебои с электричеством. Как оказалось, причиной этого стал жилец по имени Алексей. Соседи и до этого пытались повлиять на него, а теперь собрались все вместе и попытались его вразумить. Однако, если в первый раз все прошло относительно спокойно, то во второй должник просто открыл огонь по соседям из Сайги.

В результате один из жителей дома получил ранение ноги, и в тяжелом состоянии (выстрел повредил артерию) попал в больницу. Сейчас его состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина прострелил ногу своей сестре в ходе ссоры об имуществе.

А в Киеве накануне открыли стрельбу по скоростному трамваю. В салоне разбиты стекла, но обошлось без человеческих жертв.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, стрельба, коммунальные долги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    06.11.2019, 23:34
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У знакомого в Дарнице был случай, что жильцы сделав евро ремонт, уехали за границу. С началом отопительного сезона, не работало отопление жителей которые были над и под этой квартирой так как ремонтники не поставили шунты параллельно радиатораам. Так как никто не знал когда будут хозяева квартиры,
СтальнаяКрыса    06.11.2019, 23:40
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
сделали обвод отопления по улице, а описанную квартиру исключили из отопления. Хозяева приехали только через год и им пришлось платить крупный штраф+ затраты на работы. Такое можно и тут сделать. Посидел бы в холоде и без электричества, сразу всё оплатил.
страхшоссе    06.11.2019, 23:27
Оценка:  0
страхшоссе
так вот в чём причина подорожания квартир в Киеве - за комуналку теперь можно не платить !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь