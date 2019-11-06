В Киеве мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов

Два жильца создали крупный долг за отопление и электричество, из-за чего страдали остальные жильцы.

Вечером в среду, 6 ноября, в Киеве конфликт между жильцами многоквартирного дома закончился стрельбой. В результате общения на повышенных тонах один мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошелоколо 18:15 на улице Петра Чаадаева, 2а.

Одна из местных жительниц сообщила, что у стрелка и до этого были конфликты с жильцами. Причиной стало то, что он задолжал крупную сумму за отопление, которое в доме в этом году так и не включили. Также начались перебои с электричеством. Как оказалось, причиной этого стал жилец по имени Алексей. Соседи и до этого пытались повлиять на него, а теперь собрались все вместе и попытались его вразумить. Однако, если в первый раз все прошло относительно спокойно, то во второй должник просто открыл огонь по соседям из Сайги.

В результате один из жителей дома получил ранение ноги, и в тяжелом состоянии (выстрел повредил артерию) попал в больницу. Сейчас его состояние неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина прострелил ногу своей сестре в ходе ссоры об имуществе.

А в Киеве накануне открыли стрельбу по скоростному трамваю. В салоне разбиты стекла, но обошлось без человеческих жертв.

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