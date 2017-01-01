Я не лох! Перед съездом партии Слуга народа прошла акция протеста

Митинговали против закона про ФОПы.

В воскресенье, 10 ноября, возле конгрессно-выставочного центра “Парковый“ в Киеве устроили акцию протеста перед началом съезда партии “Слуга народа“.

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Активисты, которые появились в здании, принесли с собой баннеры с различными требованиями.

“Президент, держи слово!“ – написано на одном из плакатов. Большинство протестующих выступили против изменений в законодательство, которые вводят новые правила расчетных операций для физических лиц-предпринимателей.

Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии Александра Корниенко, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"У нас нет там (на съезде – ИФ) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.

Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Напомним, ранее сообщалось, что Слуга народа хочет применять санкции к убыточным СМИ.

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