В Киеве под Офисом президента прошел митинг против продажи земли

На акцию пришли люди, поддерживающие абсолютно разные взгляды.

В Киеве 17 ноября прошла акция протеста у стен Офиса президента Украины, участники которой выступают против открытия в стране рынка земли.

Трансляция митинга появилась на YouTube-канале журналиста Дмитрия Васильца, который стал одним из организаторов акции.

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У Офиса главы государства собралось около двухсот человек. Люди держат плакаты “Нет продаже земли“, “Референдум по земле“ и другие.

Дмитрий Василец заявил, что на акцию пришли люди, поддерживающие абсолютно разные взгляды. Однако их всех объединило возмущение намерением власти открыть рынок земли в Украине. Перед собравшимися также выступили бывшая депутат Надежда Савченко и ее мать Мария, видеоблогер Алесандр Семченко и другие участники митинга.

Как сообщалось 14 ноябрь, Зеленский отреагировал на закон о рынке земли.

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