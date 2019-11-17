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В Киеве под Офисом президента прошел митинг против продажи земли

Комментариев: 1
На акцию пришли люди, поддерживающие абсолютно разные взгляды.
Акция протеста прошла у стен Офиса президента Украины
Акция протеста прошла у стен Офиса президента Украины
скриншот видео

В Киеве 17 ноября прошла акция протеста у стен Офиса президента Украины, участники которой выступают против открытия в стране рынка земли.

Трансляция митинга появилась на YouTube-канале журналиста Дмитрия Васильца, который стал одним из организаторов акции.

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У Офиса главы государства собралось около двухсот человек. Люди держат плакаты “Нет продаже земли“, “Референдум по земле“ и другие. 

Дмитрий Василец заявил, что на акцию пришли люди, поддерживающие абсолютно разные взгляды. Однако их всех объединило возмущение намерением власти открыть рынок земли в Украине. Перед собравшимися также выступили бывшая депутат Надежда Савченко и ее мать Мария, видеоблогер Алесандр Семченко и другие участники митинга.

Как сообщалось 14 ноябрь, Зеленский отреагировал на закон о рынке земли.

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Теги: протесты, рынок земли
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Комментариев (1)
Alexsy    17.11.2019, 17:14
Оценка:  0
Alexsy
Еб@ть сколько нациков?!
Или те пид@рги толлко за бабки по приказу выходят!!!...
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