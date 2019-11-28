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Суд постановил частично снести "Дом-монстр на Валах"

Комментариев: 5
Незаконная новостройка представляет опасность для потенциальных жильцов и метрополитена.
Суд постановил частично снести "Дом-монстр на Валах"
Суд постановил частично снести "Дом-монстр на Валах"
kyiv.online

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Хозяйственный суд Киева разрешил снести 4 верхних этажа скандального здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле. Об этом сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Facebook.

Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей. 5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа! – написал активист.

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Ранее власти Киева и эксперты заявляли о том, что данная новостройка, известная среди киевлян как “Дом-монстр на Подоле“, не только нарушает требования застройки территории, но и опасна для проживания.

Там находятся инженерные сети стратегического значения: линия метрополитена низкого залегания, два городских коллектора, кабельная сеть высокого напряжения, газопровод, водопровод, теплосеть. Я не эксперт в градостроительстве, но то, что слышала от специалистов, это если это здание заселить прямо сейчас, заедут все люди, которые там могут жить, и завезут мебель, оно просто рухнет в метрополитен, – рассказала УНИАН депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Напомним, в центре Киева возле “Ежика в тумане“ появится инновационный экопарк. Артобъект будет сигналить, когда посетители парка будут выбрасывать использованные батарейки в специально установленные контейнеры.  

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Теги: новостройка, Подол, суд, метрополитен
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Комментариев (5)
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Джанг@Free    28.11.2019, 16:48
Оценка:  +1
Джанг@Free
Снести - это хорошо. НО! Почему не говорят об ответственности тех людей которые давали разрешение на строительство? О тех, кто должен был следить за нарушениями во время строительства (5 лишних этажей ведь не за одну ночь выросли)? Где все эти люди? Все заработали на откатах, а теперь суды по 5 лет
mark_demo    28.11.2019, 08:18
Оценка:  +3
mark_demo
застраивают любой кусок земли,даже самый убогий,за киевом куча мест для застрйоки,увеличивайтене не плотность,а ширину застройки,если вам так хочется
СтальнаяКрыса    28.11.2019, 08:12
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А было бы интересно, если бы оно сквозь землю провалилась, было бы ЧП, но после его ликвидации, надолго задумались что и где можно строить.
Dimasski    28.11.2019, 09:08
Оценка:  +2
Dimasski
никто никогда ни о чём не задумается!! после резонансной аварии в Харькове все стали правила соблюдать и никто на красный - жёлтый не едет?? наше население - 80% имбецилов, как ни крути..
Ivanez    28.11.2019, 01:21
Оценка:  +6
Ivanez
По хорошему это чудо-юдо к херам снести надо полностью
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