Суд постановил частично снести "Дом-монстр на Валах"

Незаконная новостройка представляет опасность для потенциальных жильцов и метрополитена.

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Хозяйственный суд Киева разрешил снести 4 верхних этажа скандального здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле. Об этом сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Facebook.

Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей. 5 лет ушло на прохождение первой инстанции. Да, впереди еще апелляция, но пока это победа! – написал активист.

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Ранее власти Киева и эксперты заявляли о том, что данная новостройка, известная среди киевлян как “Дом-монстр на Подоле“, не только нарушает требования застройки территории, но и опасна для проживания.

Там находятся инженерные сети стратегического значения: линия метрополитена низкого залегания, два городских коллектора, кабельная сеть высокого напряжения, газопровод, водопровод, теплосеть. Я не эксперт в градостроительстве, но то, что слышала от специалистов, это если это здание заселить прямо сейчас, заедут все люди, которые там могут жить, и завезут мебель, оно просто рухнет в метрополитен, – рассказала УНИАН депутат Киевсовета Ольга Белецкая.

Напомним, в центре Киева возле “Ежика в тумане“ появится инновационный экопарк. Артобъект будет сигналить, когда посетители парка будут выбрасывать использованные батарейки в специально установленные контейнеры.

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