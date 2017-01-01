Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: Задержанным сообщили о подозрении

Им вменяют умышленное убийство малолетнего по заказу группой лиц.

Убийство произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской facebook.com/UA.KyivPolice/

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Двум мужчинам, задержанным в связи с убийством трехлетнего сына киевского депутата Соболева, объявили о подозрении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля “Range Rover“ погиб трехлетний ребенок. 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве.

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