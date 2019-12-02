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Киллеры раскололись: Задержаны подозреваемые в покушении на Соболева

Комментариев: 6
Парням чуть больше 20 лет.
Киллеры уже пойманы
Киллеры уже пойманы
Информатор

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Полиция Киева задержала подозреваемых в покушении на депутата облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого был убит его трехлетний сын.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что киллеры работали в паре. 

Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись, - сообщил источник.

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Также источник рассказал, что полиция работала на 100%. Убийц нашли очень быстро.

Напомним, в центре Киева при обстреле авто погиб ребенок. В Киеве ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

 

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Теги: Соболев, убийство, покушение на убийство, сын
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Комментариев (7)
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Света    02.12.2019, 12:52
Оценка:  -1
Света
И заказчиков уже нашли? Или 20-летним парням хулиганку припишут? Сигнал всем депутатам как и за что голосовать послан.
Рики    02.12.2019, 12:43
Оценка:  -5
Рики
Эта трагедия очень показательно и наглядно показывает , в кого превратились жители Украины. Чем они живут и что для них важно. Это самое небывалое днище.
Рики    02.12.2019, 12:56
Оценка:  -2
Рики
Я имею в виду , прежде всего, заказчиков . Что это за манера появаилась, повальная мода на заказные убийства ??? Скоро это станет таким распространеннымявлением, как поход в театр ! Но и исполнителей !!! Им 20 лет, но у них, что , головы нет ??? Становиться убийцами за деньги ???
Рики    02.12.2019, 12:59
Оценка:  -1
Рики
Убивать - это чудовищно. А убивать за деньги или из-за денег - это чудовищно в 1000 крат ! Все мало им !!! Небось, голодные и холодные ходят !
ВосставшийИзБана    02.12.2019, 13:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Скорее всего исполнителей назначили. Просто подставили каких-нибудь нариков. А манера тут чисто "русскомирская".
Рики    02.12.2019, 12:41
Оценка:  -2
Рики
Беспросветная недалекость, скабрезность ,алчность, циничность заказчиков привели к такой ФАТАЛЬНОЙ ОШИБКЕ. ЗАКАЗЧИКИ ЗА СВОЮ ЦИНИЧНОСТЬ (ОДНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО НАНЯЛИ 20-ЛЕТНИХ КИЛЛЕРОВ) В ПОКОЛЕНИЯХ БУДУТ СМЫВАТЬ ЭТОТ ГРЕХ. И НЕ ФАКТ, ЧТО СМОЮТ. ЭТО УЖАС - ВОТ ТАК ВОТ УБИТЬ РЕБЕНКА !!!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    02.12.2019, 12:36
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Да, быстро сработали наши правоохронители. Что то не верится.
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