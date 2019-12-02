Киллеры раскололись: Задержаны подозреваемые в покушении на Соболева

Парням чуть больше 20 лет.

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Полиция Киева задержала подозреваемых в покушении на депутата облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого был убит его трехлетний сын.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что киллеры работали в паре.

Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись, - сообщил источник.

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Также источник рассказал, что полиция работала на 100%. Убийц нашли очень быстро.

Напомним, в центре Киева при обстреле авто погиб ребенок. В Киеве ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

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