Угрожала убить врачей: По Киеву гуляла окровавленная девушка с ножом

Ее нашли возле станции метро на Оболони.

В Киеве возле станции метро “Оболонь” обнаружили окровавленную девушку с ножом, которая вела себя неадекватно.

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

На место событий вызвали медиков и патрульных. Когда медики прибыли на вызов, девушка начала угрожать, что воткнет себе нож в сердце, а также грозилась убить врачей.

Затем приехали патрульные. Нож в то время уже лежал возле потерпевшей. В беседе с копами девушка рассказала, что изрезала себя сама. Таким образом она хотела покончить жизнь самоубийством.

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Позже медики оказали первую помощь пострадавшей и госпитализировали ее в больницу. Предварительно, у нее обнаружили резаную рану руки и колотые раны в районе сердца.

Напомним, в Ровно загадочно погибла многодетная мать. В Ровно найдена мертвой 31-летняя многодетная мать, которая привезла одного из своих малышей на обследование к врачу.

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