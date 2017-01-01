Под Николаевом школьница склоняла к суициду одноклассницу

Девочка, назвавшаяся "куратором группы смерти" объяснила, что хотела просто подшутить над одноклассниками.

По правилам "игры" на пятый день девочка должна была покончить с собой depositphotos.com

В Николаевской области одноклассница в игровой форме убедила 14-летнюю девочку в форме заданий совершать опасные действия, которые могли привести к самоубийству.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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28 ноября на мобильный телефон школьницы поступило сообщение якобы от куратора “группы смерти“. Вышедший на контакт с жертвой “куратор“ знал мельчайшие подробности жизни школьницы и начал шантажировать и запугивать ее. В конце концов, она согласилась сыграть. Жертву предупредили, что в течение 5 дней нужно будет наносить себе различные травмы, а фотодоказательства телефоном отправлять куратору. На пятый день девушка должна покончить с собой. Если этого не сделает - ей помогут, потому что выйти из игры невозможно.

Несколько дней девочка покорно выполняла условия, но потом рассказала все учительнице. Педагог обратилась за помощью к правоохранителям. Киберполицейские установили, что аккаунт в соцсетях, откуда жертве присылали жуткие задания, принадлежит однокласснице потерпевшей. Злоумышленница объяснила, что хотела подшутить над одноклассниками и прислала приглашение в “группу смерти“ всем. Но дальше диалог продолжила только одна ее подруга.

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Сейчас в полиции решают, будут ли за проступок несовершеннолетней отвечать ее родители.

Как сообщалось в сентябре, в школах и детсадах Прикарпатья изъяли почти 8 тонн некачественных продуктов.

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